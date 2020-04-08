參訪桃園市藥廠 總統感謝協助防疫讓台灣被看見

總統蔡英文（左）8日到桃園市參訪研發「羥氯奎寧」原料藥品的旭富製藥公司，她表示，台灣的製造業長久以來深受肯定，感謝旭富製藥公司將其中3噸保留國內製劑廠使用，作為防疫用途保護國家。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 109年4月8日

（中央社記者吳睿騏桃園8日電）總統蔡英文今天參訪研發「羥氯奎寧」原料藥品的旭富製藥公司，她表示，感謝旭富製藥公司將其中3噸保留國內製劑廠使用，作為防疫用途保護國家，也讓台灣在國際社會上被看到。

蔡總統致詞表示，台灣的製造業長久以來深受肯定，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情再次展現台灣製造業的豐沛能量，旭富製藥科技股份有限公司擁有羥氯奎寧的原料藥庫存，其中3噸將保留國內製劑廠使用，作為政府防疫用途，也感謝大家對防疫工作的付出，共同照顧台灣人的健康。

蔡總統指出，武漢肺炎疫情對台灣衛生體系是個很大的試煉，也是對國家整體國力的總檢討，台灣有許多的企業在國家發展過程中默默付出，感謝企業在疫情發生時能挺身而出，保護國家，讓台灣在國際社會上被看得到也被感受得到。

行政院副院長陳其邁說，奎寧在國內外部分臨床實驗上，對於武漢肺炎輕症患者具有相當好的抑制病毒效果，在其他更好的藥物問世前，可做為肺炎防疫上優先選擇的藥物之一，感謝旭富製藥公司為台灣的防疫工作盡一份心力。

桃園市長鄭文燦表示，旭富製藥公司從事中間體、原料藥及特用化學品的研發、生產及行銷，產品外銷歐、美、日等醫藥大廠，目前武漢肺炎疫情持續增溫，奎寧搭配抗黴漿菌藥物日舒，有機會可治療疫情，台灣目前沒有氯奎寧（CQ）藥證，但有高度相似的羥氯奎寧（HCQ）藥物，原料藥就是由旭富製藥公司生產。（編輯：卞金峰）1090408