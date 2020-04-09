開放寄口罩至海外首日 郵局詢問熱烈尚無人寄

（中央社記者陳怡璇台北9日電）今起民眾可寄口罩給居住海外配偶或二等親。中華郵政資訊處專委劉錫標表示，今天詢問的民眾不少、但還沒人交寄，可能民眾都還在申請許可證，且準備口罩也要時間。

今天開始，民眾可將30片口罩寄給居住海外的配偶或二等親，可透過郵局或是快遞公司，但皆需先到經濟部貿易局網站申請許可證。

中華郵政資訊處專門委員劉錫標指出，可能民眾都擠在第一時間申請，貿易局網站有點卡住，目前貿易局已在緊急處理頻寬、伺服器、資料庫等，也已有人成功申請到許可證。

劉錫標說，來詢問怎麼寄口罩至海外的民眾不少，但到目前為止還沒有人交寄，可能還在申請許可或是張羅口罩。

到郵局詢問寄口罩方法的陳先生表示，想寄到美國，今天先問、過幾天有空了再申請，但也應該不會當天申請就當天交寄，也是要等有時間再處理。

另一名李小姐則表示，原本想寄口罩到德國，結果才發現德國目前為防疫不收台灣包裹，只能趕快告知家人再想辦法。

根據中華郵政最新公布的暫停收寄各類航空郵件國家（地區）一覽表，111個國家或地區不收來自台灣或任何的國際包裹。劉錫標表示，若民眾到郵局被勸退，還是可以拿許可證至快遞公司詢問，說不定仍有機會寄送。（編輯：張銘坤）1090409