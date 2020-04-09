曾去金芭黎染疫台商仍隔離 採檢時陰時陽屬特例

中央流行疫情指揮中心9日宣布，在防疫緊要關頭，部分營業場所很難保持安全社交距離，自即日起，全台酒店舞廳都要暫停營業，呼籲業者共體時艱，配合防疫。圖為高雄金芭黎舞廳。中央社記者董俊志攝 109年4月9日

（中央社記者陳偉婷、張茗喧台北9日電）有媒體關心確診武漢肺炎、曾去高雄金巴黎舞廳（店面招牌：金芭黎）的台商仍在隔離；專家張上淳今天說，確實有一名很早期確診者至今痰液還有陽性反應，是非常特例狀況。

台灣第3名2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診是一名50多歲的台商，在1月24日確診，因在發病期間曾到高雄金巴黎舞廳（店面招牌：金芭黎）而引起關注。

有媒體在下午記者會關注上述台商的隔離狀況，採檢時陰時陽，是否跟自身疾病有關或是特例。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳在記者會表示，有關於很早期的一個個案，到現在痰液還有陽性反應，這是目前隔離最長的一個個案。

張上淳說，這當然是一個非常特例的狀況，此個案有一段時間採檢是時陰時陽，也曾2次陰性過，但第3次又變陽性，幾天後又變陽性，反反覆覆，最近幾次檢驗也維持非常弱的陽性。從核酸檢測反應來看，病毒量非常低，但是否還具有傳染力 ，沒辦法證實。

不過，張上淳表示，從其他個案資料也顯示，到後來病毒已培養不出來，只是核酸檢測反應還是會有陽性的狀況。該個案住院時間很長，目前專家小組仍維持要保持3次陰性才會解除隔離。

此外，張上淳也說，此個案沒有特別如免疫、癌症等疾病。另一個跟此個案很類似的確診者，上週已經驗出3次陰性，也已解除隔離。（編輯：陳政偉）1090409