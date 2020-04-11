澎湖七美推動漁業資源保育 生態專家齊聚

（中央社澎湖11日電）澎湖離島偏鄉的七美，近年積極透過社區志工自主守護家鄉的漁業資源。這兩天有國內知名的無脊椎動物專家趙世民等專家、保育團體齊聚會師，宣示七美漁業資源保育的自主管理進階啟動。

七美漁業資源保育區自公告地點低潮線向外海延伸100公尺沿岸海域，全年禁捕九孔、馬糞海膽、龍蝦、鐘螺。志工巡守發現違法捕撈者，都會通報勸阻，配合海巡署岸巡人員執法，呼籲民眾勿抱僥倖心態違法捕撈，違法者依「漁業法」處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

10、11日齊聚七美的保育團隊與專家，包括趙世民、基隆推動潮境海灣資源保育區有成的基隆市政府產業發展處農漁發展科長蔡馥嚀、關心生態的鳥類專家黃光瀛，以及在屏東後壁湖海洋保護示範區成功復育馬糞海膽有成的團隊與在地志工。

國立自然科學博物館研究員、初次來到七美的趙世民表示，保護區不只保護生物，希望七美漁業資源保育區，延伸出來的人文、海洋科普教育、造福當地居民，才是保護區最後的目的。」七美志工們透過兩個計畫，全面落實巡守與資源調查，使未來保育方向更有依據。

位於澎湖南海的七美島，居民以沿近海漁業為生計來源，近年受大自然環境因素影響，以及漁業從早期自給自足轉變為進入市場交易，漁業資源量普遍減少。民國88年在西濱海岸畫設一漁業資源保育區，但近20年缺乏落實管理，直到近年海洋保育意識抬頭，七美在地社區民眾在3年前凝聚共識，希望落實管理，自主守護家鄉的漁業資源。

去年更由漁業署透過地方政府培育志工巡守隊計劃，輔導成立志工巡守隊。為能更加落實管理，今年由保育區所在位置的平和社區發展協會，主動向行政院農委會林務局的「居民參與保育共生計畫」，提出「巡守及資源監控保育計畫」，由志工每天一早到夜晚排班巡守及看顧保育區防風林，以及每個月1次下水進行資源調查。

在倡議保育過程中，也有「保育區棲地不適合保育」質疑聲浪，希望有專家融入在地守護，幫保育區棲地做專業研判。今年2月再向海洋委員會海洋保育署「海洋保育在地守護計畫」，提出「棲地復育與生物保育計畫」，增加每週下水巡游調查1次，一方面社區自辦「生態保育工作坊」，讓志工隊更扎根保育觀念。另外，透過趙世民專業輔導，指導志工，並判斷棲地、物種，現客觀保育區資料庫及專業判斷。（編輯：孫承武）1090411