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關務署：海運貨物暴量通關塞車 半個月內改善

最新更新：2020/04/13 12:04

（中央社記者吳佳蓉台北13日電）受武漢肺炎疫情影響，空運受阻，暴量快遞包裹轉向海運，通關作業不及導致大塞車，財政部關務署長謝鈴媛表示，已緊急增派人力、加開通關線因應，目標半個月內，將目前尚未清關的483個貨櫃量消化完畢。

立法院財委會今天審查所得稅法第4條及第17條條文修正草案及海關進口稅則部分稅則修正草案，財政部長蘇建榮率相關單位主管備詢。

民進黨立委莊瑞雄及郭國文質詢時表示，近日網路上議論，受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情影響，現在空運走不了，快遞包裹大量轉向海運，但全卡在通關程序，有民眾反映已經等了1、2個月還沒收到貨，甚至導致取消訂單率大增，引發消費糾紛。

謝鈴媛表示，從3月起，受到疫情影響，空運班機減少且費用大增，大量包裹轉向海運，導致海運貨櫃量增加4至5倍，人力的確不足，截至4月，還有483櫃還沒清關，已緊急從台北關調度10人到基隆關支援，明天就會到位。

謝鈴媛指出，已有快遞業者申請增設3條海運通關線，加上既有的5條，未來會增為8條，這3條通關線目前已快完成書面審查；在增派人力及通關線下，目標在半個月內，將目前未清關的483個貨櫃消化完畢。

不過，謝鈴媛表示，海關人力有限，呼籲快遞業者要考慮倉庫容量，據此進口合理數量包裹，大量包裹一下湧進，對海關造成很大壓力，近期已不斷加班在支應。

至於有民眾質疑，快遞包裹通關卡關，是否與海關全面清查包裹有關。謝鈴媛說，所有快遞包裹通關時都需要經過X光檢查，主要是因為海運量突然暴增，才影響通關速度。（編輯：蘇志宗）1090413

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