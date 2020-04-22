台大雲林分院防疫量能升級 病毒檢驗時間縮短

（中央社記者姜宜菁雲林縣22日電）武漢肺炎疫情嚴峻，台大醫院雲林分院引進專業儀器，即日起可提供武漢肺炎病毒核酸檢驗，每天最大檢驗量為60件，檢驗報告當天出爐，縣府快速掌握個案，提升雲林地區防疫量能。

台大醫院雲林分院為提升診斷能力並適時調高應變措施，編列新台幣200萬元引進即時聚合酶連鎖反應儀及自動核酸萃取儀，具備武漢肺炎病毒檢驗能力，今年4月通過「嚴重特殊傳染性肺炎」指定檢驗機構認證，為國家防疫助一臂之力。

台大醫院雲林分院長黃瑞仁今天在記者會指出，檢體就近檢驗，當天可獲得檢驗結果，節省更多醫療成本，並協助地方政府提升防疫應變能力，期能在最短時間迅速確認病患狀況，守護雲林民眾的健康。

台大醫院雲林分院檢驗醫學部主任謝月貞表示，醫院已訓練7名醫檢師儲備應變能力，檢驗時間大幅縮短至4、5小時，如發生全國疫情爆發時，每天最大負荷量可達60件。

雲林縣衛生局長曾春美指出，雲林地區以往檢體須送外縣市，從病人採完檢體到檢驗報告完成最長需要48小時，現在雲林地區檢體短時間即可獲知檢驗結果，提升防疫整備的戰力。（編輯：卞金峰）1090422