水利署推廣節水見效 10個月省下一座曾文水庫

（中央社記者吳柏緯台北22日電）今天是世界地球日，經濟部水利署表示，推動節水措施有成，108年6月至今節水已超過6.3億噸，相當於一座曾文水庫容量。

經濟部水利署表示，水資源攸關國家社會永續發展，節約用水能降低缺水風險，減少廢污水排放，保護環境。

水利署說明，透過細緻節水管理、輔導廠商加強節水、推動省水產品普及化、立法通過馬桶及洗衣機未具省水標章不得銷售等多項節水措施，節水有成。108年6月至今節水已超過6.3億噸，相當於一座曾文水庫容量。

至於日常生活的省水密技，水利署指出，包含淋浴代替泡澡、洗米洗菜水用來洗地板及澆花等。在疫情期間，也要注意勤加洗手，同時留意用水後水龍頭是否關緊。

水利署進一步指出，政府各機關應帶頭節水作為全民表率，因此每年度都會評比政府機關及學校節水。108年相較107年評比期間用水量，節水即達267萬噸；在產業節水上，主動進廠輔導廠商提升用水效率，年度節水績優產業、商業及節水達人，由經濟部公開頒獎表揚，作為各界的典範，108年產業節水效益逾667萬噸。

此外，為鼓勵消費者選用省水產品，落實全民效率節水並促進業界研發省水器材，水利署自87年開始推動省水標章制度，目前計有11項產品。此外，省水標章產品銷售於107年由自願性調整為與強制性並行，更大幅提升節水成效，截至去年底，省水標章使用數量達297.7萬枚，年節水量也達2658萬噸。（編輯：楊凱翔）1090422