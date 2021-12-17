嘉縣老翁不治家屬懷疑與疫苗有關 將解剖釐清

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市17日電）嘉義縣70歲吳姓老翁15日身體不適送醫治療仍不治，老翁在10月初施打第2劑莫德納疫苗後，曾因身體不舒服住院治療，家屬懷疑死因與疫苗相關。檢警將擇期解剖釐清死因。

警方表示，吳姓老翁於15日清晨5時15分在住家臥室出現身體不舒服且多次嘔吐，立即由救護車送醫治療，但仍於當日上午7時13分宣告治療無效，醫院開具死亡證明心臟衰竭及嚴重貧血自然死亡，但家屬懷疑死因與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗有關。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

檢警指出，吳姓老翁分別於今年7月中旬、10月初施打第1及2劑莫德納疫苗，吳姓老翁在接種第2劑疫苗後，曾因身體出現不適症狀住院治療，因此，家屬對於死因仍有疑義，於昨天進行相驗。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊今天接受中央社記者訪問時表示，檢警進行相驗，醫院也已開具死亡證明，但因家屬懷疑死因與疫苗相關，將擇期解剖釐清死因。（編輯：戴光育）1101217