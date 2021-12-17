人體彩繪融入疫情關懷 劉權錦獲技職之光

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環球科技大學畢業生劉權錦（右）把疫情中的醫護關懷融入作品，在第24屆世界人體彩繪節勇奪第一，獲教育部第17屆技職之光「競賽卓越獎」肯定，17日接受表揚。中央社記者陳至中攝 110年12月17日

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（中央社記者陳至中台北17日電）教育部今天舉辦第17屆技職之光頒獎典禮，環球科技大學畢業生劉權錦把疫情中的醫護關懷融入作品，在第24屆世界人體彩繪節獲得第一名，成為受表揚的38人之一。

第17屆技職之光共有29組、38人獲獎，包括技職傑出獎、競賽卓越獎等，教育部長潘文忠肯定每名脫穎而出的學子，不只是技職之光，也是台灣之光。

劉權錦以作品「歷史時刻」在第24屆世界人體彩繪節獲得第一名，他結合拼圖、針筒、綑綁等意象，傳遞出COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情中醫護的辛勞，模特兒的翅膀以鐵絲塑型，內有一顆骷髏，外包一層紗網，象徵人類的細胞皮層；雙手緊捧的心臟，象徵守護的精神。

劉權錦畢業後經營Shane Makeup Dream工作室，開始接彩妝、造型的案子，未來打算出國深造。他多次參加世界人體彩繪節競賽，成績不斷進步，今年是第3次追夢，成功拿下第一名的殊榮。

台灣科技大學建築系博士班學生江軍考取上百張證照，他認為每個技術和專業都是一門學問，懂得開怪手、堆高機等技術，到工地更能獲得工人、技師認同。

雲林科技大學學生鄭佳旻、張芸嘉為識字能力較差的照顧者開發嬰幼兒照顧圖鑑，有效提升資訊接收效果，避免嬰幼兒延誤治療情形，同獲技職之光殊榮。

潘文忠表示，希望透過技職之光表揚，讓社會看到技職教育的不凡成果，吸引更多年輕學子投入技職領域。（編輯：管中維）1101217