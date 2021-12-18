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疫情27/300

印尼漁工及同機接觸者 解除隔離改自主健康管理

2021/12/18 15:21
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（中央社澎湖縣18日電）澎湖縣政府今天表示，印尼漁工（案16896）染疫案，經2次PCR檢測CT值為42.9，檢測結果病毒量低，疾管署高屏區管同意印尼漁工及同機19名接觸者今天起解除隔離，改為自主健康管理。

澎湖縣政府表示，縣府16日下午接獲疾管署通知案16896自高雄搭機至澎湖，衛生局立即後送案16896至醫院隔離採檢，當晚通知同機3至7排旅客19人，匡列為密切接觸者，經PCR檢測皆為陰性，隨後安排居家隔離及興仁集中檢疫所集中檢疫。

澎湖縣政府表示，印尼漁工（案16896）在三總澎湖分院第1次PCR檢測CT值41，病毒量低，24小時後第2次PCR CT值為42.9，檢測結果呈現連續CT值高反應，且血清抗體檢測IgM陰性、IgG陽性，顯示非近期感染，疾管署高屏區管同意案16896解除隔離，另同機19名密切接觸者一併解除隔離，全部進入7天自主健康管理。

縣府表示，案16896及接觸者解除隔離治療或居家隔離後，進行7天自主健康管理，外出時必須全程配戴口罩，並避免出入無法保持社交距離或容易近距離接觸不特定人之場所，如發燒、咳嗽、腹瀉、嗅味覺異常或有呼吸道症狀，禁止外出，應主動與衛生局聯繫，不可自行就醫或禁止搭乘大眾運輸工具。（編輯：黃世雅）1101218

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