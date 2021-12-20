混打開放全廠牌接種新制 陳時中下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北20日電）衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組昨天舉行專家會議，會後建議國內第3劑COVID-19疫苗間隔維持5個月，但開放全廠牌混打，新制受關注，指揮中心指揮官陳時中下午記者會說明。

中央流行疫情指揮中心已開放所有接種2劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗且滿5個月的民眾，可追加接種第3劑莫德納（Moderna）疫苗。專家考量台灣急需接種加強劑的對象早已間隔滿5個月，符合施打第3劑疫苗資格，暫無縮短時程必要性。

專家也建議，考量國內COVID-19疫苗貨量充沛，可開放第1、2劑全廠牌混打，換句話說，若新制上路，將開放莫德納混打BNT、BNT混打莫德納、莫德納混打高端等，但需要與醫師討論。

另外，針對中研院P3實驗室離職員工確診COVID-19案，指揮中心要求中研院19日送交P3實驗室染疫調查檢討報告，這份報告內容也是今天記者會焦點之一。

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指揮中心統計，截至昨天國內累計1萬6805例確診，分別為2152例境外移入，1萬4599例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，另12例為境外移入。

指揮中心呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：張雅淨）1101220