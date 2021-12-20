更多編輯台推薦新聞：
王威晨要連霸樹立障礙 謝謝爸爸王光輝生給他愛棒球的心
運動

王威晨要連霸樹立障礙 謝謝爸爸王光輝生給他愛棒球的心

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善
生活

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看
生活

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看

圖解／公投結果全不通過 哪12縣市投出4個同意
政治

圖解／公投結果全不通過 哪12縣市投出4個同意

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

混打開放全廠牌接種新制 陳時中下午說明

2021/12/20 10:31
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北20日電）衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組昨天舉行專家會議，會後建議國內第3劑COVID-19疫苗間隔維持5個月，但開放全廠牌混打，新制受關注，指揮中心指揮官陳時中下午記者會說明。

中央流行疫情指揮中心已開放所有接種2劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗且滿5個月的民眾，可追加接種第3劑莫德納（Moderna）疫苗。專家考量台灣急需接種加強劑的對象早已間隔滿5個月，符合施打第3劑疫苗資格，暫無縮短時程必要性。

專家也建議，考量國內COVID-19疫苗貨量充沛，可開放第1、2劑全廠牌混打，換句話說，若新制上路，將開放莫德納混打BNT、BNT混打莫德納、莫德納混打高端等，但需要與醫師討論。

另外，針對中研院P3實驗室離職員工確診COVID-19案，指揮中心要求中研院19日送交P3實驗室染疫調查檢討報告，這份報告內容也是今天記者會焦點之一。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

指揮中心統計，截至昨天國內累計1萬6805例確診，分別為2152例境外移入，1萬4599例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，另12例為境外移入。

指揮中心呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：張雅淨）1101220

延伸閱讀
台灣、瑞典AZ疫苗混打效果差很大 莊人祥：實驗室與真實世界數據差異疫苗混打來不及登記 擬開放直接至醫院預約接種混打疫苗預約3小時已有16萬人 接種延長至24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族