春節返鄉防疫 學者籲監測疫苗保護力失效入境者

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（中央社記者許秩維台北22日電）因應農曆春節返鄉潮，公衛學者陳秀熙今天建議，應監測2劑疫苗保護力失效（施打逾6個月）的入境者，對疫苗施打效益低及高疫情國家入境者，應採高規格防疫。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今天舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫科學線上直播，分析最新疫情發展。

陳秀熙指出，COVID-19變異株Omicron持續流行，目前已占據全球15%的確診個案，以非洲占比最高（41%），其次為歐洲（17%）、亞洲（14%）、北美洲（12%）、大洋洲（11%）、南美洲（9%）。

因應Omicron侵襲及疫苗時效性的雙重問題，陳秀熙提到，各國開始加速第3劑疫苗接種速度，目前如歐洲、美洲第3劑接種率已達18%、10%，然而疫情仍衝擊歐美耶誕假期，也可能為台灣接下來的春節返鄉潮帶來威脅。

面對春節返鄉潮，陳秀熙建議，境外防疫應監測2劑疫苗保護力失效（施打超過6個月）的入境者，並探討入境檢測為何無法偵測出可能已感染個案的原因；對於疫苗施打效益低、高疫情國家入境者應採高規格防疫（密集檢測及集中檢疫），並加強檢疫旅館防疫標準，如個人防疫、環境監測。

社區防疫方面，陳秀熙認為，高危險群及接種2劑疫苗逾6個月者，應盡快施打第3劑；高感染風險行業除了施打疫苗，也應加強檢測；對境外移入及其接觸者，盡量以快篩檢測高病毒量的隱性感染，並避免出入公共集會群聚場所；配合2級疫情警戒，維持NPI（如戴口罩等非藥物介入）措施。

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日前台北、桃園都傳出防疫旅館群聚感染，陳秀熙表示，若機場採檢無法即時偵測出確診者並及早隔離，當可能確診的個案被引入防疫旅館時，通風系統的不完善、個人未遵守防疫標準作業程序（SOP）、環境未即時消毒等原因都可能造成群聚傳染。

陳秀熙指出，目前台灣NPI措施約介於70%至90%間，以桃園防疫旅館群聚推估社區感染可能性，今年12月4日至明年1月20日可能產生4例以下的隱形感染個案，對社區防疫影響小；由此可推估因台灣仍維持NPI措施加上2劑疫苗覆蓋率高，故此次群聚感染後未造成擴大流行。（編輯：張雅淨）1101222