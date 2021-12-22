農業金庫公開青農成功史 盼農業發展成護國神山

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（中央社記者楊淑閔台北22日電）全國農業金庫今天發表「蛻變百農 卓越農金」新書，從上萬名貸款青農中挑選百名成功故事集結而成，包含原不具備農業專業者，提供從農者祕笈，盼農業發展成另一座護國神山。

全國農業金庫今天辦理新書發表會，做出以上發布。

全國農業金庫董事長吳明敏說，農業金庫目前貸款協助1萬3057名青農創業，從中挑選100名成功創業的故事，撰寫成新書公開如何打拚有成，希望提供從農者吸取成功經驗。

當中包含原本沒有農業專業者投入，也能成功，今天並有2名青農與會分享。其中因看到父親年邁，偕同妻子返鄉從農的邱冠鈞，目前經營的溫室蔬菜規模已達9公頃，落實產銷履歷，鼎泰豐、王品等餐飲都是其客戶。

他說，為了進軍各通路、餐飲，花一整年時間去做到符合客戶所提各項要求，而在擴大規模上，需要人力，因此他就貸款，導入機械化、智慧農業，做到讓新進青農照著標準化作業執行即可，成功吸引到更多年輕人投入，目前團隊平均年紀35歲。

另一名是創業有成的女性青農徐韋婷，也是為了父親返鄉種菇。她說，她能成功跟個性輸不起有關，身為女性務農很辛苦，而她比別人多了毅力，起步時並到農委會農試所開設的課程上課、從頭學習。

她表示，為了要跟別人不ㄧ樣，品質做到最高，決定做有機菇，也貸款投資導入智慧農業，更在她於桃園大溪區經營的第二場基地看到了螢火蟲，她強調不是在演八點檔連續劇，真的感動到落淚，因為還能讓孩子感受到生態、自然的美好；如今她有了第2個孩子，會持續堅持做有機菇，並將跟著農委會農糧署到海外拓銷訂單。

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全國農業金庫說明，這本新書包括稻米、蔬菜、蕈菇、水果、花卉、雜糧特作、水產、畜牧8大章節，共228頁，也能上網閱讀，網址https://reurl.cc/xEdYm5。

吳明敏強調，青年從農需要各種協助，農委會也編列預算補貼利差，希望更多農民、特別是偏鄉農民善用貸款方案，革新並強化農業經營，不要去借高利貸；且農業有很多前景，包含進級產品的多元開發、發展觀光、生物科技研發，希望農業發展成另一座護國神山。（編輯：張芷瑄）1101222