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科教館關注銀髮族群 每月安排健康促進活動

2021/12/23 17:45（12/23 18:11 更新）
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為推動終身學習，國立台灣科學教育館近來將眼光放到銀髮族群，12月開始每月都將安排健康促進活動，包括健康講座、養生書展及DIY活動等。（科教館提供）中央社記者陳至中傳真 110年12月23日
為推動終身學習，國立台灣科學教育館近來將眼光放到銀髮族群，12月開始每月都將安排健康促進活動，包括健康講座、養生書展及DIY活動等。（科教館提供）中央社記者陳至中傳真 110年12月23日
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（中央社記者陳至中台北23日電）國立台灣科學教育館是親子出遊的好地方，近來更將眼光放到銀髮族群，12月起每月都將安排健康促進活動，包括手做工作坊、健康講座、養生書展等，鼓勵終身學習，享受老年生活。

科教館為推動終身學習，今天舉辦講座活動，邀請新光吳火獅紀念醫院院長侯勝茂談骨質疏鬆症預防與治療，他指出台灣關節炎盛行率約15%，有約350萬人有關節炎問題，且有年輕化趨勢，提醒民眾要有「存骨本」的概念，多攝取含鈣質的食品，多運動增加骨質密度。

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科教館指出，未來每月都會有為銀髮族群打造的活動，例如教導DIY製作面膜、調配精油、科學藝術摺紙等，都是專為年長者設計，訓練手眼協調、小肌肉動作、刺激大腦整合運作。

另外，即便沒有活動，銀髮族平時也可到科教館9樓科普資源中心自由閱讀，館方期望鼓勵年長者多走動，發揮活到老、學到老的精神，建立自我健康保健的觀念，維持獨立、自尊及享受老年生活。相關資訊可參考科教館網站。（編輯：李亨山）1101223

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