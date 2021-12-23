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百大入侵種海蟾蜍南投現蹤 林務局將納管禁止繁殖

2021/12/23 19:20（12/23 19:21 更新）
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農委會林務局23日表示，原產美洲的海蟾蜍被列為世界百大入侵種，11月接獲多起現蹤南投通報，目前已移除超過300隻成體。（國立東華大學副教授楊懿如提供，何俊霖拍攝）中央社記者楊淑閔傳真 110年12月23日
農委會林務局23日表示，原產美洲的海蟾蜍被列為世界百大入侵種，11月接獲多起現蹤南投通報，目前已移除超過300隻成體。（國立東華大學副教授楊懿如提供，何俊霖拍攝）中央社記者楊淑閔傳真 110年12月23日
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（中央社記者楊淑閔台北23日電）林務局表示，原產美洲的海蟾蜍為世界百大入侵種，在數國造成生態危害，11月也接獲多起現蹤南投的通報，移除逾300隻成體，今天預告修正相關草案60天，上路後將禁止繁殖。

農委會林務局今天預告修正「適用野生動物保育法之人工飼養繁殖陸域野生動物種類」第4點及野生動物保育法第31條第1項所定「有害生態環境、人畜安全之虞之原非我國原生種陸域野生動物種類」。

林務局說明，原產在美洲的海蟾蜍，壽命長、適應力及繁殖力都強，加上會捕食小型野生動物、造成肉食性動物中毒死亡，因此威脅生態及人畜安全，且海蟾蜍已在澳洲、菲律賓及日本等國家造成生態危害，被列為世界百大入侵種。

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林務局並說，過去台灣曾零星發現被棄養個體，11月也接獲多起民眾通報，指出在南投地區野外發現海蟾蜍，目前已移除超過300隻成體；為因應此現象、保育生態，依據「野生動物保育法」第55條進行以上修正預告，指定海蟾蜍為適用野保法規定的人工飼養繁殖陸域野生動物種類。

林務局補充，預告期60天，並擬具相關配套措施後公告，應是明年上路，屆時應向地方主管機關登記才能飼養，但是不得繁殖、買賣、輸出入及陳列展示。（編輯：張芷瑄）1101223

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