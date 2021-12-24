港生投訴錄取與就學學系不同 高科大坦承校方疏失

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（中央社記者曾以寧高雄24日電）有港生投訴，這學期入學高雄科技大學時，就學系所與原通知錄取學系不同。校方今天表示，確實曾誤發錄取通知，說明轉系規範時有也行政疏失，將專案增額協助該學生轉系。

在台香港學生互助協會日前在臉書發布貼文表示，近日有大一香港學生向協會投訴，這個學期入學高雄科技大學前被告知，所錄取學系與原告知不同，就學權益受影響。

主任秘書陳銘志告訴中央社記者，這名學生確實是錄取電子系，但遭行政人員誤發資工系錄取通知；事後在聯繫說明資工系錄取為誤發時，行政人員又沒有表達清楚，讓學生誤以為可以不經審查或面試等程序，直接申請轉到希望就讀的資工系。

陳銘志表示，經釐清事件過程，校方確實有行政疏失。經召集教務處、國際處與2系所討論，決議將以專案增額錄取的方式，在不影響本國生的名額情況下，協助學生轉至希望就讀的學系，讓學生適性發展。

互助會日前在貼文表示，學生在2021年2月初獲高科大錄取通知書，其錄取通知書學系中為資工系，後於2021年7月下旬，學生收到學校港澳學生承辦人通知指「因學校系統出錯，當事人所錄取為電子系並非資工系」。

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互助會表示，當時因學校招生已結束，承辦人又稱「可先到校就讀，學校轉系方法很容易，期中考後只需繳付幾百元行政費用便可」，學生便硬著頭皮就讀，希望過了一個學期之後就順利轉回資工系。但在學生開始申請轉回原錄取學系時，才知道「容易」是在無競爭者情況下，才只需操行合格，並非申請就可以轉。

據了解，該名學生已經循一般轉系程序申請，但校方表示，因其錄取過程確實有行政疏失，將以增額方式協助其轉系。（編輯：黃世雅）1101224