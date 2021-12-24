越捷航空元旦起恢復台北國際航班

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越捷航空24日宣布，2022年起恢復包括台北在內等多個定期國際航班。（越捷航空提供）中央社記者汪淑芬傳真 110年12月24日

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（中央社記者汪淑芬台北24日電）越捷航空今天宣布，明年1月1日起將復飛包括台北在內等多個定期國際航班，每週至少一趟來回。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，越捷航空去年及今年多次暫停台灣航班後又恢復，今年4月恢復後，5月又暫停。

越捷航空發布新聞稿指出，2022年1月1日起，恢復從河內及胡志明市至東京成田機場、韓國仁川國際機場、台北（桃園國際機場）、新加坡及泰國新曼谷國際機場航班。

越捷航空說，第1期恢復的航線每週至少有一趟來回航班，並根據實際需求及政府政策持續增加，確保飛行運作及有效疾病防治；第2期開始，計畫重啟所有國際航班並進一步開發至印度及俄羅斯等地的國際航班。

相關復飛服務詳細資訊皆會更新於越捷航空官方網站、越捷航空手機應用程式、Facebook粉絲專頁及各票務辦公室及合作旅行社。

越捷航空提醒，旅客必須遵守各地疾病防治管理及入境政策，例如疫苗護照、陰性檢驗證明、隔離及住宿資訊等，旅客也可以自越捷網站進行出入境清關手續，並藉由二維條碼（QR code）隨時更新。

越捷航空說，將以A321及A330機隊為定期國際航班復飛提供服務。（編輯：吳協昌）1101224