管中閔不續任 台大開會討論下任校長遴選

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣大學校長管中閔日前宣布不續任，台大25日召開臨時校務會議，討論下任校長遴選事宜。中央社記者陳至中台北攝 110年12月25日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北25日電）台灣大學校長管中閔今年10月23日宣布不續任，台大今天召開臨時校務會議，討論下任校長遴選事宜，依法修正候選人遴選應揭露事項等，預計民國111年2月底前須成立校長遴選委員會。

管中閔今年10月以年齡過大為由，宣布不續任校長，希望台大可以更早世代交替。他的任期從108年1月8日開始，到112年1月7日結束。

台大今天召開臨時校務會議，主任秘書王根樹會前接受媒體聯訪表示，今天主要是要確認遴選辦法，針對近年教育部對國立大學校長遴選有修正一些條文，學校的辦法要配套修正，因此於今天拿出來討論，通過後才能據以啟動校長遴選。

王根樹表示，根據台大內規，須在下一任校長上任前10個月，啟動遴選委員會，因此最晚是111年2月下旬要成立遴選會。他表示，今天校務會議如果無法通過修正的條文，就須再等待下一次校務會議。

根據「國立台灣大學校長遴選委員會組織及運作要點修正草案」，其中預計新增第17條，名列候選人應於遴選表件揭露事項，包括3年內曾擔任營利事業董事、獨立董事、監察人或其他業務的重要職務。

今天校務會議一開始由校長管中閔宣布開會，但因須迴避遴選下一任校長事宜，馬上就將會議主持棒交由副校長羅清華，隨後變由羅清華主導逐條討論修正案。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台大校長遴選委員會於107年1月選出管中閔為新校長，原訂同年2月上任，但教育部認定遴選程序有瑕疵，要求重啟遴選，雙方僵持近1年、歷經3任教育部長辭職，直到107年12月，前教育部長葉俊榮才宣布「勉予同意」管中閔擔任台大校長。

教育部檢討台大、陽明大學等校長遴選爭議後，於108年8月公告修正「國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」，新增遴選委員與候選人間關係揭露，明訂3年內曾在同一營利事業擔任董事、獨立董事或監察人，必須利益迴避。另外也明訂，同一人連續受聘擔任同一學校的遴委會委員，以1次為限，但修法前已擔任的不列入計算。（編輯：黃世雅）1101225