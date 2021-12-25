SUPER教師全國獎得主 多人有業界經驗

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110年度「SUPER教師獎」頒獎典禮25日舉行，教育部長潘文忠（左2）出席，致詞時期許全台每名老師都是SUPER教師，引導學生學習熱情，達到108課綱自發、互動、共好的目標。（全國教師會提供）中央社記者陳至中傳真 110年12月25日

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（中央社記者陳至中台北25日電）全國教師會今天頒發「SUPER教師獎」，多名全國獎項得主有其他業界經驗，運用豐富的人生經驗，結合理論與實務，帶領學生跨出學校圍牆，在社會中學習成長。

「SUPER教師獎」由各縣市推薦52人，經由29名評審逐一訪視後，選出5名各組全國獎得主和2名評審團特別獎，於今天正式頒獎。教育部長潘文忠出席頒獎典禮，致詞時期許全台每名老師都是SUPER教師，引導學生的學習熱情，達到108課綱自發、互動、共好的目標。

今年全國獎得主中，有多人具備業界經驗，南台科技大學教師梁丹青在美國新聞業工作多年，熟悉業界運作模式，擅長指導學生訂定完稿流程表，利用檢核待辦事項，逐步完善作品到能投稿參賽的水準。她也運用人脈，安排業界實習觀摩、找尋專題資源，對學生的學習生涯有很大的幫助。

彰化縣彰安國中教師侯松男原在生物技術開發中心上班，受到在阿里山教書的母親影響，十分嚮往教育工作，因而擔任代理教師十多年，甚至把房子買在學校對面。他經常帶學生跨出學校圍牆，參與社會中的大小活動，並義務推動科學教育，遇到像是金星凌日、月全蝕及日環蝕等特殊天文現象時，就會鼓勵社區及鄰近學校師生共同參與體驗。

新北市三重高中教師潘昱璇擁有多種身分，包括體育教師、射箭教練、國際裁判、圖書館主任，本身也是研究生，自學英、日、德、俄語，堪稱斜槓老師。教學上她積極推動跨領域課程，鼓勵學生培養解決問題的能力，例如把閱讀課程「安妮日記」融入射箭運動，帶領學生深入瞭解並反思難民人權議題，培養解決問題的能力。

SUPER教師獎全國獎項得主，還包括基隆市過港幼兒園教師胡慈恩、桃園市八德區大忠國小教師陳佳慧、新北市淡水高工教師邱志鴻、苗栗縣頭份市永貞國小教師彭仁星等。

全國教師會理事長侯俊良表示，今年SUPER教師在COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情衝擊下，仍全力推動跨領域和自主學習，值得敬佩。（編輯：陳政偉）1101225