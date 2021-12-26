合歡山區恐降雪結冰 翠峰至大禹嶺路段預警性封閉

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公路總局指出，合歡山區路段可能會因降雪或因低溫路面結冰，為確保用路安全，台14甲線翠峰到大禹嶺路段26日下午5時起預警性封閉。圖為武嶺停車場停滿車輛。（翻攝照片）中央社記者吳哲豪傳真 110年12月26日

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（中央社記者吳哲豪南投縣26日電）公路總局今天指出，合歡山區路段可能會因降雪或低溫路面結冰，為確保用路安全，台14甲線翠峰到大禹嶺路段下午5時起預警性封閉，明天清晨再決定是否開放或限掛雪鏈車輛通行。

公路總局今天下午發布新聞稿指出，公路總局第二區及第四區養護工程處依最新氣象情資研判，今晚台14甲線合歡山區路段，可能因降雪或低溫路面結冰，影響行車安全；為確保用路安全，今天下午5時起預警性封閉台14甲線翠峰至大禹嶺路段，也就是台14甲線18公里到41公里處，車輛只出不進。

公路總局指出，除預警性封閉路段外，也會視現地實際天候狀況，不排除提前啟動管制措施或擴大管制範圍至台8線，明天清晨再視天候及道路狀況再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行。

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公路總局第二區養護工程處埔里工務段長陳舜賢接受中央社記者電話訪問時說明，合歡山區上午降下冰霰，後來山區也一直在下雨，工務段取得的氣象預報資料顯示入夜後氣溫會更低，山區路面可能會有大面積結冰情形，車輛行駛有危險，因此封閉翠峰到大禹嶺路段。

陳舜賢指出，工務段12月初就把鏟雪機等重型機具移到合歡山松雪樓旁停放，以應付山區緊急狀況，今天也通知山區載運農產品的貨車，如要載運蔬菜水果送到平地銷售，要趕在下午5時道路封閉前下山，以免被困在山上動彈不得。（編輯：陳仁華）1101226