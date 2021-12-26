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寒冬送暖發物資敲門無回應 民代及時助老婦就醫

2021/12/26 17:54
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（中央社記者吳哲豪彰化26日電）彰化縣議員賴清美今天在彰化線西鄉發放物資給獨居長者時，發現一名80歲老婦家敲門沒回應，打電話也沒人接，趕緊通報警方，原來老婦胸悶心臟痛2天起不了身，在眾人協助下才及時就醫。

民進黨籍彰化縣議員賴清美今天接受中央社記者訪問時說，最近幾天氣溫驟降，她都在彰化縣線西鄉舉辦寒冬送暖活動，挨家挨戶贈送物資給獨居長者；今天上午她來到一名80歲婦人的住處，敲門沒回應，打電話也沒人接，察覺狀況有異。

賴清美詢問隔壁鄰居，鄰居說已經2天沒看到老婦人出門，她趕緊打110報案，請員警到場幫忙，員警到場後，賴清美和員警共同敲門，老婦人才把門打開，看到她和員警時眼淚直流。

賴清美詢問老婦人才得知原來婦人胸悶心臟痛2天，起不了身無法出門，也因為沒有錢付電話費，只能接、無法打電話，因此沒有辦法請女兒幫忙。

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賴清美說，她和員警都勸老婦人去看醫生，但老婦人擔心付不出醫藥費，原本抗拒就醫，後來她塞錢給婦人，要她不要擔心醫藥費的問題，老婦人才在員警安排下前往醫院看醫生。

賴清美指出，最近天氣冷，她擔心獨居老人安危，藉由舉辦寒冬送暖贈送物資的活動，順便關心老人家的狀況，幸好及時讓老婦人就醫接受治療，也讓老人家在寒冬感受到溫暖，是她最開心的事情。（編輯：陳仁華）1101226

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