玉山下雪達排雲山莊 籲民眾注意安全勿勉強登頂

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冷氣團發威搭配水氣，海拔高度3952公尺的玉山主峰27日降雪，就連高度3402公尺的排雲山莊（圖）清晨也一片雪白。（玉管處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 110年12月27日

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（中央社記者蕭博陽南投縣27日電）冷氣團發威搭配水氣，玉山今天降雪，下達排雲山莊。玉管處統計昨夜共84人住宿排雲山莊，管理員宣導注意安全，多數山友考量後未冒險登頂，僅少數帶冰爪的登山客往主峰前進。

交通部中央氣象局玉山氣象站今天觀測到降雪，截至上午9時30分，積雪約2公分。對此，玉山國家公園管理處提醒，玉山主峰、排雲山莊今天清晨降雪，路面結冰溼滑，請山友須有雪地裝備並格外注意安全，更要留意天氣變化及步道積雪，做好自身風險評估。

玉管處發布訊息表示，玉山群峰氣溫約攝氏零下2度到0度之間，除玉山北峰凌晨降雪，海拔高度3402公尺的排雲山莊清晨5時也降雪，積雪0.7公分，主峰線排雲山莊至玉山主峰步道積雪，加上地形陡峭、地面溼滑、風速強勁，攀登過程較具危險性，因此，登山客除需注意保暖，還要有雪地裝備及經驗，千萬不要勉強。

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玉管處指出，若近日持續有降雪，或主峰線步道嚴重結冰、積雪深5公分以上或雪線達西峰下觀景台，不宜進行一般登山活動，管理處將適時執行雪地加強服務措施，排雲管理站、山莊人員將加強現場宣導與管制。

根據玉管處統計，排雲山莊昨天住宿報到24隊共84人，圓峰山屋7人，排雲山莊人員昨天晚間利用用餐時間呼籲山友注意安全，有降雪，不要貿然前進；今天僅有少數攜帶冰爪等雪地裝備的登山客往玉山主峰方向前進，多數山友考量安全未冒險登頂。（編輯：謝雅竹）1101227