林下經濟品項增台灣山茶 促山村部落經濟

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農委會林務局28日宣布，將台灣山茶納為林下經濟新品項，希望促進當地林農經濟發展，台灣山茶葉片有蜜香、肉桂、菇蕈、杏仁與咖啡等特殊氣味具地方特色，也是國內唯一可飲用的原生茶種。中央社實習記者王穎皓攝 110年12月28日

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（中央社記者吳欣紜、王穎皓台北28日電）農委會林務局推動林下經濟，利用森林蔭底空間種植經濟作物，繼森林蜂產品、段木香菇後，今天宣布將台灣山茶納為林下經濟新品項，希望促進當地林農經濟發展。

行政院農業委員會從2019年開始推動林下經濟，今天再舉辦記者會宣布，將台灣山茶納入「林下經濟」種植品項，林務局長林華慶指出，林務局2019年起允許林下適度養蜂、香菇、栽培金線連等，在維護森林生態前提下，為山村社區與原住民部落周邊開創綠色產業，整體經濟效益達新台幣2000萬。

不過，林華慶也說，2000萬的效益就農業來說並不是高產值，但林下經濟本就不是為追求工業化農業栽培方式，而是希望在森林底下從事副產物經營，在維護生態兼容之下來進行副產物採取及培育，也可幫助相對高齡化、人口少、工作機會少、產業選擇少等山村與部落居民。

根據林務局提供資料，台灣山茶葉片有蜜香、肉桂、菇蕈、杏仁與咖啡等特殊氣味具地方特色，也是台灣唯一可飲用的原生茶種。

林華慶表示，為維護台灣山茶基因多樣性與產業收益，目前也僅開放中部、南部與東部等地林農進行林下種植，也規範種植茶樹不可截幹矮化、嫁接與淨土等慣行農法經營，1年可機械除草2到3次，修剪地被植物與林木枯枝落葉提供林地養分循環，不須額外施肥，而每案的經營培育面積暫以2公頃為限。

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此外，林務局也提到，歷經1年多跨部會協調後，內政部已鬆綁修正非都市土地使用管制規定，在保安林範圍新增國土保安用地「林下經濟經營使用」容許項目，因此，保安林範圍的國土保安用地所有權人或合法使用權人，都可就近向管理的鄉鎮、市、區公所、實驗林管理處或林務局各林管處申請經營。

林華慶也說，為了區隔林下經濟產品與一般產品，現在正委託驗證機構建立林下經濟產品品牌及驗證標章制度，希望提升林下產品價值。（編輯：陳政偉）1101228