安檢智慧化 桃機建置爆裂物偵測及人體掃描儀

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

交通部28日舉行例行記者會表示，桃園國際機場正陸續建置智慧安檢線，包括設置爆裂物偵測及人體掃描儀等，智慧化安檢未來也會推廣到其他機場。（交通部提供）中央社記者汪淑芬傳真 110年12月28日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北28日電）交通部強化航空保安，參考國際作法，機場安檢導入新科技與智慧化設施，今天在例行記者會說明，桃園國際機場正陸續建置智慧安檢線，包括設置爆裂物偵測及人體掃描儀等。

交通部航政司副司長韓振華說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來，桃機加速推動減少接觸的服務，以往安檢時，旅客通過金屬探測門若有異狀，由安檢人員以人工方式複檢，現在第一航廈及第二航廈已分別建置3台及2台的人體掃描儀，若安檢人員發現有問題，可請旅客進入體掃描儀檢查，及早過濾出非金屬危險物品。

韓振華說，桃機第一航廈明年起，還要建置具自動分流暨托盤回收系統的智慧安檢線，手提行李的安檢托盤不必再經過人工回收，分流作業也讓手提行李的安檢不致因遇到有問題的行李就塞車。

韓振華說，目前興建中的桃機第三航廈的安檢科技化程度更高，除了人體掃描儀外，還會設具自動爆裂物偵測功能的電腦斷層掃描儀、遠端安檢監控中心。

另外，交通部近幾年也與美國、加拿大及紐西蘭建立一站式保安制度，先從託運行李開始。

韓振華說明，從2019年開始，美國、加拿大及紐西蘭旅客來台灣轉機，已免託運行李的安檢，原本接著要談手提行李免安檢，因逢疫情而暫停，未來會持續推動，除減少接觸外，也提升轉機效率，有利航班銜接。

韓振華說，原本各國對出口貨採取抽檢，今年6月起，台灣也依據國際民航組織最新貨物保安政策實施出口貨物全面安檢的規定，目前每月安檢貨物總件數達158萬件 。

韓振華說，智慧化安檢未來也會推廣到其他機場。（編輯：陳清芳）1101228