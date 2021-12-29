公共化幼兒園增設3000班 教長：將提前1年達標

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教育部29日舉行今年最後一次部務會報，部長潘文忠表示，原預計民國113年達成公共化幼兒園累計增設3000班的目標，預計112年就可提前達成。（教育部提供）中央社記者許秩維傳真 110年12月29日

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（中央社記者許秩維台北29日電）教育部長潘文忠今天表示，原預計民國113年達成公共化幼兒園累計增設3000班的目標，預計112年就可提前達成；中小學部分，明年夏天前將班班有冷氣。

教育部今天舉行今年最後一次部務會報，潘文忠在會中回顧一整年的工作，同時展望明年的重要發展方向。

潘文忠指出，今年5月國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，教育部不得已做了停止到校上課的決定，第一線教師迅速調整，透過遠距教學讓學生「停課不停學」，更用心調整教學方法、讓孩子能適應並跟上學習，他也向所有教育夥伴致上最高敬意與感謝。

在擴大公共化教保服務上，潘文忠提到，今年已增設達2155班，原預計113年公共化幼兒園累計增設3000班的目標，將提前1年至112年達成；透過公共化與準公共化幼兒園雙管齊下，相較105年，至今已增加逾24萬個名額，達到42.8萬個平價就學名額。

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潘文忠表示，在行政院大力支持下，投入新台幣323億元經費進行全國中小學的電力改善工程、冷氣安裝、能源管理系統及太陽能光電；將為3413所中小學裝設18萬3707台冷氣，讓學校不分城鄉，明年夏天前班班有冷氣、校校會發電。

另外，潘文忠提到，未來4年中央將全額補助200億經費，除了提升學校網路環境，還會再配發61萬台行動載具，搭配各縣市現有載具數約20.7萬台，總量可達82萬台，明年9月起「班班有網路，生生用平板」。（編輯：陳仁華）1101229