BNT疫苗到貨、ACIP將開會 陳時中下午說明

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（中央社記者江慧珺台北30日電）COVID-19疫苗持續接種，今天又有BNT疫苗抵台；另中央流行疫情指揮中心預計將召開專家會議，討論第3劑間隔、藥物採購、美國隔離新制等議題，指揮官陳時中將說明。

第15批輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗約93.83萬劑，今天清晨6時31分運抵桃園國際機場，待完成檢驗封緘作業後，將供指揮中心統籌運用。

另指揮中心昨天公布新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）境外移入個案（案17068）為1名機師，曾接種2劑AZ疫苗，尚不符合第3劑接種條件，屬於突破性感染，至今無症狀，已匡列接觸者19人；為國內今年7月以來第7名染疫確診機組人員。

此外，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）估計今天將召開會議，專家將針對追加第3劑疫苗間隔是否縮短、單株抗體藥物採購、美國無症狀感染者隔離天數從10天砍半為5天等議題討論。

最新疫苗到貨與接種狀況、國內外疫情動態，以及專家會議最新討論狀況，陳時中將於下午2時的疫情記者會說明。（編輯：陳清芳）1101230