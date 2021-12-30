憂春節血庫短缺 一個月內拚募23.8萬袋熱血

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（中央社記者陳婕翎台北30日電）受COVID-19疫情影響，血庫勸募不如預期，年節前後易血源短絀，明年春節長達9天連假，距離除夕剩一個月，全台需23.8萬袋熱血才能安全過年，血液基金會呼籲民眾挽袖捐血。

血液安全庫存量為7至10天，4至7天是偏低，4天以下為急缺。據台灣血液基金會統計，截至目前，全台血庫只夠用4.6天，其中A型血急缺，僅夠用4天，B型、O型及AB型偏低，分別剩下5.6天、4.3天及5.2天。

細看全台各捐血中心，新竹地區最缺，只能撐3.6天，其中A型急缺僅剩3天，O型剩3.1天、AB型3.9天、B型5.1天；台中血庫僅剩下4.3天，O型及A型血缺得最嚴重，僅能再撐3.8天，其次為AB型4.1天、B型5.9天；台北及高雄血庫還有4.8天，台南則有5.6天。

台灣血液基金會董事長侯勝茂今天在捐血月記者會表示，捐血人分為規律捐血人及臨時起意捐血人，過去可以進校園或軍營募血時，臨時起意捐血人可快速填補血庫，但今年5、6月發生本土疫情，大型活動停辦，各捐血中心僅能仰賴「Call客」，主動打電話給規律捐血人，穩定血庫。

「若說台積電是護國神山，規律捐血人就是護國菩薩。」侯勝茂說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）3級警戒時期，雖然醫院降載，用血量下降約12.7%，但仍有固定需要輸血的病患，在疫情嚴峻、沒人敢外出時，全台8成捐血量全來自於規律捐血人不畏疫情熱血挽袖，才能維持血液供應。

侯勝茂表示，隨著疫情警戒降級，醫院病患回流，今年11月醫院用血量大幅成長，較去年同期增加5%，且疫情趨緩穩定，預估血液使用量將持續成長。過年長假即將來臨，更需捐血人回到捐血行列，持續定期捐血，尤其向大學生喊話，盼年輕人放寒假前，先捐血再回家。

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台北捐血中心企劃課課長劉俊宏表示，因應年節假期，必須提早調節血液庫存量，全台常規用血量為每天平均約6500袋血液，這次力拚在除夕前備足10天份血量，換句話說，除常規血量，還需額外儲備3萬5000袋血液。在未來一個月期間，全台必須募23.8萬袋熱血才能達標。

血液基金會公關處長黎蕾說，111年捐血月從民國110年12月30日到111年1月30日，為儲備農曆年節血液庫存量，讓年假期間需要用血的病患安心治療，籲請民眾不忘捐血，於捐血月期間，各中心都有舉行活動，部分中心也會贈送捐血神秘小禮，有興趣民眾可至血基會官方網站查詢。（編輯：張雅淨）1101230