阿里山森林遊樂區裝監視器 防民眾飼料誘拍帝雉

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嘉義林區管理處副處長李定忠30日表示，阿里山國家森林遊樂區傳出有民眾為誘拍帝稚擺放飼料，目前已在帝稚出沒區域裝置監視器，防止不法行為。圖為雄性帝雉活動情形。（嘉義林管處提供）中央社記者蔡智明傳真 110年12月30日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣30日電）嘉義林區管理處副處長李定忠今天表示，阿里山國家森林遊樂區傳出民眾放飼料誘拍帝雉，已在帝雉出沒區域裝置監視器防止不法行為，若勸導不聽，將依違反野生動物保育法開罰。

李定忠接受中央社記者電訪表示，餵食野生動物會影響野生動物習性，恐違反野生動物保育法第16條第1項、第18條第1項，依第42條第1項罰則，可求處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣6萬元以上30萬元以下罰金。

李定忠說，目前已在帝雉容易出沒的小笠原山等區域，設置2台監視器，陸續還有8台要裝設，以防止民眾從事危害野生動物的行為。

李定忠指出，今年阿里山國家森林遊樂區內無誘拍現場取締案件，但在12月7日、8日發現民眾放飼料的情形，民眾若勸導不聽，將依違反野生動物保育法開罰。

李定忠強調，小笠原山是帝雉重要棲息區域，遊客若在此區域遇見帝雉，請配合賞鳥「五不曲」，不驚嚇、不引誘、不追逐、不破壞及不捕捉；請只用雙眼及相機記錄牠美麗的身影及回憶。

嘉義林管處表示，帝雉又稱台灣帝雉、黑長尾雉，是台灣本島特有的長尾雉屬鳥類，棲息在海拔1800至3800公尺雲霧繚繞的高山。（編輯：陳仁華）1101230