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屏東水底寮9小時匯入萬輛車 警方調撥車道因應

2021/12/31 10:09（12/31 15:29 更新）
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國內疫情COVID-19趨緩，不少民眾把握元旦3天假期出遊，往墾丁、台東必經的屏東水底寮5岔路口車流量大，枋寮警方自31日上午9時22分調撥北上車道供南下車輛使用。（枋寮警分局提供）中央社記者李卉婷傳真 110年12月31日
國內疫情COVID-19趨緩，不少民眾把握元旦3天假期出遊，往墾丁、台東必經的屏東水底寮5岔路口車流量大，枋寮警方自31日上午9時22分調撥北上車道供南下車輛使用。（枋寮警分局提供）中央社記者李卉婷傳真 110年12月31日
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（中央社記者李卉婷屏東縣31日電）元旦連假首日，往墾丁、台東必經的屏東水底寮5岔路口，車流累積至今天早上9小時，已經突破1萬400輛，枋寮警方從9時22分調撥北上車道供南下車輛使用。

枋寮分局表示，今天上午8時至9時間，南下車輛湧入2665輛車，在9時22分因南下車流增加，開始實施調撥車道措施，調撥台1線436.5至445.5公里處北上內側車道供南下車輛使用，目前車多，時速維持約50公里至60公里。

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元旦連假開始，趁疫情趨緩，不少人把握元旦3天假期出遊，墾丁民宿協會理事長林淑敏表示，墾丁核心地區訂房在12月31日及1月1日都客滿；墾丁夏都沙灘酒店副總邱顯順也說，詢問訂房電話熱烈，元旦假期前2天，訂房都有9成滿。屏東離島小琉球也有8成以上住房率。

墾丁住房率滿，車流也多，屏東警枋寮分局交通組長謝漢忠接受中央社記者訪問指出，枋寮水底寮的5岔路口匯集台1線、台17線車流，是要往返墾丁、台東觀光必經之路，為有效疏導大量湧入車潮，祭出調撥車道；車輛分流；分隔島缺口封閉，禁止車輛穿越及迴轉；汽機車分道「實體分隔交通錐」等4大管制措施，讓駕駛人能通行順暢，也提醒用路人要依循警方指示行駛。（編輯：黃世雅）1101231

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