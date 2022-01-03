無薪假總數微增19人 旅行社8700人占近半

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

勞動部3日公布最新減班休息（無薪假）統計，共實施2605家、1萬8272人，較上期增加18家、19人，與110年12月24日公布實施家數2587家、實施人數1萬8253人相比，這次家數增加18家，人數增加19人。中央社記者王騰毅攝 111年1月3日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北3日電）勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）統計，共實施2605家、1萬8272人，較上期增加18家、19人；主要受邊境管制影響，旅行社約8700人就占近半數。

勞動部公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計2605家、實施人數1萬8272人，與去年12月24日公布實施家數2587家、實施人數1萬8253人相比，這次家數增加18家，人數增加19人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛告訴中央社記者，這期實施主要還是以旅行社為主，約8700多人；運輸及倉儲業中，境外航空公司同樣也因邊境管制影響，沒有太大改善。

黃維琛表示，上一期雖然有一間連鎖旅行社減少了800多人，但仍在執行續簽程序，經詢問了解是由各門市分別向地方主管機關通報，因此這期沒有出現人數暴增的現象。

另外，黃維琛指出，近幾期在住宿餐飲業的部分都有改善，本期約2700多人；餐飲業陸續恢復，主要在婚宴會館還持續實施，住宿業則是以境外觀光客為主的飯店、旅館仍受到影響。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黃維琛表示，這期數據是統計至去年12月底，今年新的一期預計下週公布，但由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，在境管持續的情況下，目前預估應該以維持現況的機會較大。

根據資料，這期實施家數最多的是支援服務業1361家、批發及零售業394家、住宿及餐飲業218家；人數以支援服務業8725人最多，其次是住宿及餐飲業2738人，批發零售業1691人。（編輯：管中維）1110103