高雄本土登革熱連26個月加零 1998年以來首見

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高雄市政府衛生局3日表示，高雄市自2019年11月以來，連續26個月「零」本土登革熱病例發生，這是自1998年有實證醫學紀錄以來首見。圖為高雄市長陳其邁（前中）日前出席滅蚊工作總動員活動。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年1月3日

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（中央社記者曾以寧高雄3日電）高雄市政府衛生局今天指出，高雄市自2019年11月以來，連續26個月「零」本土登革熱病例發生，這是自1998年有實證醫學紀錄以來首見。

高雄市衛生局今天發布新聞稿表示，高雄市自2019年11月以來，連續2年2個月「零」本土登革熱病例發生；在此期間，全台仍發生73例本土登革熱個案。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎今天向中央社記者說明，登革熱在1998年以前僅能依病狀記錄為「熱病」，日治時期每年都有相關病例或疑似症狀通報紀錄，在1902、1915、1924、1931、1942年更有大流行紀錄。直到1998年核酸檢測（PCR）技術出現後，才得確定其病原是否為「登革熱」。

潘炤穎指出，根據實證醫學紀錄，從1998年至2019年11月，高雄每年也都有登革熱本土病例發生。

衛生局表示，高雄市為同時具海、空港的重要國際樞紐大城，與東南亞等地區交通往來頻繁，又位於北迴歸線以南、氣候高溫潮濕，環境中埃及斑蚊密度全台最高，高人口密度與住宅密度更助長登革熱疫情傳播風險，使得高雄市登革熱盛行率全台最高。

衛生局指出，登革熱流行期以5至11月為主，病例高峰多於8至10月。2016年起高雄市登革熱防疫策略以「決戰境外、醫療整合、法治教育、社區防疫」為主軸。

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衛生局表示，2020年8月起，高雄市長陳其邁因應COVID-19國際疫情肆虐，指示針對國際移工、漁工入境後居住檢疫的集中檢疫所及防疫旅館，加強環境整頓、病媒蚊監測及登革熱快篩等防疫工作。

衛生局指出，市府並持續進行高效能捕蚊燈監測及周邊環境病媒蚊孳生源調查，發現病媒密度增高即啟動「社區動員巡檢－孳生源清除－化學防治」3合1預防性滅蚊工作，確保防疫旅館周邊社區維持極低風險，以阻絕登革病毒於境外，降低社區感染登革熱的風險。（編輯：戴光育）1110103