桃園機場傳增2清潔員確診 陳時中說明【直播】

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（中央社記者吳欣紜台北4日電）桃園機場停車場清潔員確診COVID-19列本土個案，個案曾赴市場擺攤，指揮中心擴大匡列採檢相關接觸者，媒體報導外傳新增2名清潔員確診，指揮官陳時中今天下午將說明相關狀況。

中央流行疫情指揮中心昨天晚間臨時公布，國內新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確定病例，為本國籍住在桃園市的40多歲女性，任職機場停車場清潔人員，6名家人已於昨天晚間完成採檢，均為陰性。

由於個案曾於忠貞市場擺攤，指揮中心表示，對於個案工作場域相關接觸者，現正擴大匡列採檢中，包括召回數百名防疫計程車司機採檢，及針對個案所服務工作場域進行清消。

另外，台北市某防疫旅館去年底出現3名「有時序性」COVID-19確診者，皆感染Omicron，指揮中心昨天宣布定調為群聚，其中2名境外移入病例改列本土，是台灣首現Omicron本土個案。

針對近期防疫旅館已陸續出現4起群聚或疑似群聚事件，共有9人原為境外移入個案，經疫調確認為群聚後改列本土個案，中央流行疫情指揮中心也啟動全台防疫旅館總體檢。

機場停車場清潔員確診COVID-19、國內防疫旅館群聚等疫情狀況受外界關注，陳時中將於下午2時的疫情記者會說明。（編輯：張芷瑄）1110104