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高雄雲層1分為3 鄭明典：有趣的三分天下

2022/1/4 13:57（1/4 20:22 更新）
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（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）中央氣象局長鄭明典今天在臉書分享一張高雄的天空照片，稱「有趣的三分天下」，照片中可見雲層密度1分為3，高雄氣象站解釋說，這是3個不同氣團系統介面作用。

鄭明典在臉書分享一張照片，寫著「今天高雄天空，1/3密雲、1/3疏雲、1/3晴」，鄭明典點評是「有趣的三分天下」。照片可見天空雲層密度分為密、疏、晴3種雲層樣態。剛好昨天東部外海發生芮氏規模6.0地震，有民眾認為是傳說中的「地震雲」。

不過高雄氣象站接受中央社記者訪問表示，這與氣團系統介面作用有關，剛好有3個不同的氣團各別影響雲層密度，造就三分天下的景象。

高雄氣象站解釋，南方冷氣團影響中高層水氣，造成密度較高的雲層；東北季風經中央山脈產生沉降效果，導致晴朗無雲；北方氣團則造成密度較疏的雲層。

今天上午不少高雄民眾也拍到雲層三分天下的景象，直呼好特別、看了心情愉悅。另也有台南民眾表示類似的雲層，屏東也有人拍到1分為2的密度不同雲層，直呼是「陰陽天」。（編輯：郭諭儒）1110104

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