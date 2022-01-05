文大董事案 教育部同意管中閔、蘇慧貞可兼職

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文化大學董事會日前改選，擬將台大校長管中閔（圖）、成大校長蘇慧貞等人列入新董事名單。教育部釐清法規、程序後，同意兩人可以兼職。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳至中台北5日電）中國文化大學董事會日前改選，擬將台大校長管中閔、成大校長蘇慧貞等人列入新董事名單。教育部釐清法規、程序後，同意兩人可以兼職，但文大全體董事資格仍在審核程序中。

中國文化大學第18屆董事原有11人，原董事長張鏡湖在民國108年11月過世後，剩下10人，表決時經常形成僵局。台灣士林地方法院110年7月23日裁定，由前台大副校長陳泰然出任臨時董事，代行董事長職權。

文大董事會於於110年9月13日改選第18屆董事長，陳泰然勝出，成為第18屆董事長，雖後於11月10日召開會議改選出第19屆董事，選出的新董事名單包括台灣大學校長管中閔、成功大學校長蘇慧貞。

由於上述兩人是現任國立大學校長，依「公務員服務法」規定，公務員兼任非營利事業、團體職務，無論是否有領報酬，都須經服務機關許可。

教育部今天晚間表示，於110年11月17日收到文大董事會報送改選資料，因涉及公務員兼職行為，須檢附上級主管機關的許可函，但董事會並未依規定提供，於是在110年12月1日函請文化董事會補件。

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教育部表示，目前台大、成大校方已分別函報管中閔、蘇慧貞擬兼任文大董事職務，教育部依照「公務員服務法」第14條之2規定，認定文大董事是非營利團體職務，屬於國立大學校長可以兼職的範圍，因此同意兩人可以兼職。目前正等待文大函報兼職許可函，後續將依「私校法」等規定審核董事資格。

管中閔於108年上任台大校長，110年10月宣布不爭取續任；蘇慧貞則於108年續任成大校長，兩人的校長任期都剩約1年。（編輯：陳清芳）1110105