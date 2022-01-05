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即刻救援市場抱卵母蟹 前公視董事長買下野放[影]

2022/1/5 18:06（1/5 19:12 更新）
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前公視董事長鄭同僚在馬公漁市買活抱卵母蟹後全數野放。（圖取自facebook.com/tungliao.cheng）
前公視董事長鄭同僚在馬公漁市買活抱卵母蟹後全數野放。（圖取自facebook.com/tungliao.cheng）
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（中央社網站5日電）前公視董事長鄭同僚是澎湖人，一向關心海洋生態，他今天清晨到馬公漁市，看到不少抱卵母蟹，把所有活的抱卵母蟹統統買下，先衝到超商買美工刀，幫母蟹鬆綁，再摸黑開車送到適合他們生長的海邊野放。

鄭同僚說，這處海邊曾是他小時候退大潮必來的地方，以前長著各種色彩繽紛的珊瑚，高高低低，在清晨的陽光下，彷彿天堂一般亮麗，但如今珊瑚全毀，已經是一片珊瑚屍體的黑暗爛地。

「到水邊，我先把整籃泡在水裡，確定牠們有水可喝，一群母蟹的小腳都開始蠕動起來，彷彿很開心的樣子。」鄭同僚說，他一隻一隻抓起來，小心翼翼幫她們切斷橡皮筋，然後放回水裡，令人超歡喜，每隻入水，都立即擺動全身大小腳飛奔起來。

鄭同僚說，放完後，他把籃子拿回去還給賣螃蟹的阿桑，再慢慢告訴她，以後不要買漁民的母蟹，會被罰款。阿桑回應說，她也覺得不妥當，有告訴漁民要放掉抱卵母蟹，讓螃蟹繼續繁衍。

鄭同僚表示，漁業署最近將會召開修法規的會議，希望全面禁止捕抓抱卵母蟹。期待修法後，這樣一大籃抱卵母蟹的鏡頭，永遠不會再出現於全台各地的市場。1110105

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