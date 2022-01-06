25件網購果乾果醬檢驗 品質無虞但8件標示違規

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（中央社記者楊淑閔台北6日電）行政院消保處今天表示，因應防疫期間網購消費興盛，110年9、10月在網路隨機採購25件果乾、果醬檢驗，全數沒檢出防腐劑及甜味劑，品質無虞，但標示有8件不合格。

行政院消費者保護處發布訊息指出，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，民眾減少出門採購，網購果乾與果醬成為一種選擇，為維護消費者權益，共網購25件果乾與果醬，包含13件果乾、12件果醬，進行品質檢驗及標示查核。

消保處說，品質檢驗部分，25件樣品的防腐劑及甜味劑都未檢出。

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但是標示查核部分，包裝標示有8件不合格，包含7件是標示不符合規定，例如營養標示蛋白質、碳水化合物、糖、鈉、脂肪、維生素C及內容量的單位不一致，或是未標示有效日期，負責廠商名稱、地址資訊標示不完整等。消保處說，可依食安法相關規定處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰，並限期改正。

有2件宣稱「天然 」，產品卻為人工製作，不符合「天然」定義。消保處表示，可依食安法相關規定處4萬元以上、400萬元以下罰鍰，並限期改正。（編輯：管中維）1110106