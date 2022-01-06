更多編輯台推薦新聞：
法媒：中國利用立陶宛 向歐盟揮動經濟脅迫之劍
國際

法媒：中國利用立陶宛 向歐盟揮動經濟脅迫之劍

研究：疫情期間出生嬰兒 發展略遜以往小孩
國際

研究：疫情期間出生嬰兒 發展略遜以往小孩

哈薩克威權統治掀動盪 看懂瓦斯漲價如何引爆30年積怨
國際

哈薩克威權統治掀動盪 看懂瓦斯漲價如何引爆30年積怨

喬科維奇遭澳洲撤簽證 專家：須舉證法律疏失才能扭轉遣返結果
運動

喬科維奇遭澳洲撤簽證 專家：須舉證法律疏失才能扭轉遣返結果

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

25件網購果乾果醬檢驗 品質無虞但8件標示違規

2022/1/6 13:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北6日電）行政院消保處今天表示，因應防疫期間網購消費興盛，110年9、10月在網路隨機採購25件果乾、果醬檢驗，全數沒檢出防腐劑及甜味劑，品質無虞，但標示有8件不合格。

行政院消費者保護處發布訊息指出，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，民眾減少出門採購，網購果乾與果醬成為一種選擇，為維護消費者權益，共網購25件果乾與果醬，包含13件果乾、12件果醬，進行品質檢驗及標示查核。

消保處說，品質檢驗部分，25件樣品的防腐劑及甜味劑都未檢出。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

但是標示查核部分，包裝標示有8件不合格，包含7件是標示不符合規定，例如營養標示蛋白質、碳水化合物、糖、鈉、脂肪、維生素C及內容量的單位不一致，或是未標示有效日期，負責廠商名稱、地址資訊標示不完整等。消保處說，可依食安法相關規定處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰，並限期改正。

有2件宣稱「天然 」，產品卻為人工製作，不符合「天然」定義。消保處表示，可依食安法相關規定處4萬元以上、400萬元以下罰鍰，並限期改正。（編輯：管中維）1110106

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族