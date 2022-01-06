台南重陽將發健保福利金1000元 逾24萬人受益

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（中央社記者張榮祥台南6日電）台南市政府今天指出，台南市今年重陽節，將發放重陽敬老禮金新台幣1000元；另針對經濟弱勢長者將加發放健保福利金1000元，預估24萬6893人受益。

台南市政府社會局今天發布新聞稿指出，市府今年重陽節將發放重陽敬老禮金1000元，符合資格者有34萬1031人；另擴大照顧弱勢經濟長者，再增列健保福利金發放標準及金額。

社會局表示，健保福利金發放對象是55歲至64歲原住民、及65歲至99歲長者，經稅捐稽徵機關核定最近1年綜合所得總額合計未達申報標準，或綜合所得稅稅率未超過12%（由納稅義務人申報為受扶養人也是一樣），且於設籍限定月份未獲健保費自付額補助者。

社會局預估台南今年健保福利金受益人數24萬6893人，所需經費2億4689萬3000元；預估今年重陽敬老禮金暨健保褔利金支出總經費5億9264萬3000元。

台南市長黃偉哲表示，面對未來人口結構變化，有限資源需用在建構更全面的福利設施，市府將持續進行地方建設，也會媒合及連結社會資源，加強關懷弱勢，確保長者安心安樂在地生活。（編輯：戴光育）1110106