教部首推創作桌遊 高中生從遊戲學全民國防教育

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（中央社記者許秩維台北7日電）教育部首度推出「救災決策60秒」創作桌遊，融入防衛動員概念與災害防救知識，讓學生從遊戲中學習全民國防教育知識，預計1月上旬陸續配送至全國高中職。

教育部今天新聞稿指出，108新課綱將19項重要議題融入課程中，「防災教育」議題與全民國防教育「防衛動員與災害防救」篇章中的各學習向度緊密相關；為了將防衛動員概念及災害防救知識以趣味遊戲學習方式傳達給學生，教育部邀全民國防教育學科中心研推小組進行研商設計，並委由廠商測試及優化，於110年12月底開發製作完成。

這款桌遊各卡牌皆有不同教育意義，角色卡具有不同的特殊救災技能，即是動員人力概念；地圖事件卡則融入災害管理4階段「減災、整備、應變及復原」的災害管理知識；在研發過程中，教育部協請金陵女中、新莊高中、新北高工、宜蘭高中等4校先期體驗，並請學生提供回饋意見。

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針對這款桌遊，教育部編有教師說明手冊，歸納整理教材於十二年國民基本教育課程綱要中所對應的學習目標、學習向度及學習主題等資訊，並詳細介紹卡牌設計理念及對應知識，讓教師引導學生反思回饋並啟發共鳴。

教育部提到，「救災決策60秒」創作桌遊共產製5220盒，1月上旬起將陸續配送至全國515所公私立高中職校；建議各校可結合全民國防教育「防衛動員與災害防救」篇章課程教學時輔助使用，或配合校內全民國防教育多元活動、教學研習、社團活動等，做為互動學習「防衛動員與災害防救」概念的教材。（編輯：管中維）1110107