學生確診連13天加零後 新增4例境外移入

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（中央社記者陳至中台北8日電）春節返台人潮多，教育部今天更新COVID-19各級學校學生確診案例統計，在連續13天加零後，新增4例境外移入，累積總數942例。

教育部統計COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情從民國110年4月20日到111年1月7日下午5時30分為止，共有942名學生染疫，其中有723名是本土案例，219例境外移入。

以教育階段區分，大專校院共395名案例（增4例境外移入）、高中154名、國中114名、國小190名、幼兒園89名。

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教育部學生確診統計，從110年12月25日（公布累積到110年12月24日統計）起到111年1月7日（公布累積到111年1月6日），連續13天「加零」，但今天新增4例境外移入。

針對春節前的返台人潮及COVID-19變異株Omicron威脅，教育部也於3日發函各級學校，提醒配合中央流行疫情指揮中心的相關措施。師生如果有家中成員選擇入境檢疫C方案（7天防疫住宿加7天在家檢疫加7天自主健康管理），在家檢疫期間，同住家人須配合加強版自主健康管理措施。（編輯：張芷瑄）1110108