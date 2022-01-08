烈嶼綠石槽玄武岩吸睛 提報地質公園待溝通

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（中央社記者黃慧敏金門縣8日電）金門縣烈嶼鄉青岐南山頭的綠石槽、玄武岩地形每年春季吸引遊客前來，已成為近年烈嶼網紅景點。烈嶼鄉公所向縣府提報為地質公園，但由於地方民代仍有疑慮，全案還待溝通。

金門縣政府建設處官員告訴中央社記者，由於有地方民代考量民國84年金門國家公園劃設時伴隨諸多強制規定，憂心這次地質公園會歷史重演，進而影響烈嶼開發與建設，因而持保留態度。縣府將擇期再召開說明會，蒐集意見並取得共識後提報審議。

依建設處資料，地質公園劃設面積約18.7公頃，其中51%為海岸未登錄地，其他陸域有地籍的土地權屬都是國有土地，包括金門國家公園範圍，沒有私有地。基本上不會影響在地居民權益。

金門縣政府去年底邀集縣自然地景及自然紀念物審議會委員烈嶼現勘，由建設處及烈嶼鄉公所說明相關法定程序及地質公園相關規範，期盼由居民及相關權益關係人共同決定未來管理維護的方向。

建設處新聞稿指出，烈嶼地質公園是依文化資產保存法程序辦理，由烈嶼鄉公所提報具自然地景價值表。劃設範圍為烈嶼南山頭玄武岩海岸，經初步評估當地區域具有地形地質特殊性、科學重要性及美學景觀價值，且能充分代表金門地質環境。

目前各縣市提報地質公園有9處，知名新北女王頭所在的野柳地質公園就是其中一例；此外，與金門同屬離島的澎湖海洋地質公園，範圍更是遍佈澎湖全區陸域及周圍潮間帶，也成為吸引觀光重要景區。

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對於提報內容，烈嶼鄉公所說明，未來地質公園希望能結合民間力量、志工與各社區，培訓在地解說人員，利用閒置空間建置簡易地質解說館或博物館，同時接軌全國各地地質公園，將地質地景旅遊與低碳旅遊相結合，進而擴展遊客膳食服務、行銷地方農特產，活絡地方經濟。

建設處補充，至於部分地景如柱狀玄武岩、生痕化石、綠石槽等規劃為核心區，將加強管理維護；但如何加強管理、管制及維護，法規上將由地方共同決定管理維護方向，由相關單位及在地社群等權益關係人，共同討論取得共識後納入維護管理計畫。（編輯：孫承武）1110108

金門縣烈嶼鄉青岐南山頭的綠石槽美景，每年春季總是吸引大批遊客到訪。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年1月8日