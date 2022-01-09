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台鐵集集線通車百年 紀念套票14日限量發售

2022/1/9 09:59
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（中央社記者余曉涵台北9日電）台鐵局今天表示，集集線將在14日通車滿100年，當天將發行限量1000套的集集線通車百週年紀念套票，包含二水站、集集站及車埕站特色月台票各1張。

台鐵局在新聞稿中表示，為慶祝集集線從1922年1月14日通車百年，特別製作紀念套票，預定14日上午9時30分至11時30分於集集站發售，內含二水站、集集站及車埕站特色月台票各1張，全套售價100元，限量1000套，每人限購5套，依序發售不提供選號，售完為止。

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台鐵局說，集集線全線長近30公里，是台鐵局目前營運里程最長的鐵路支線，全線共有7個車站，自1922年通車以來帶動沿線各站發展，從二水「路的起點」，經過集集「人的記憶」到達車埕「山的情懷」，漫遊集集鐵道百年風情。

除了發行限量套票外，台鐵局表示，14日上午10時另有南投縣集集鎮公所於集集車站前廣場舉辦「2022集集車站百歲生日慶暨貓站長就職典禮」活動，內容豐富精彩。（編輯：屈享平）1110109

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