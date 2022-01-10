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國1造橋交流道可行性研究 國發會原則通過

2022/1/10 11:31（1/10 13:25 更新）
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國道改採電子式收費後，封閉苗栗造橋收費站公務便道影響居民出入，地方爭取增設造橋交流道多年，苗栗縣政府工務處表示，相關可行性研究已獲國發會審議原則通過。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年1月10日
國道改採電子式收費後，封閉苗栗造橋收費站公務便道影響居民出入，地方爭取增設造橋交流道多年，苗栗縣政府工務處表示，相關可行性研究已獲國發會審議原則通過。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年1月10日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）國道改採電子式收費後，封閉苗栗造橋收費站公務便道影響居民出入，地方爭取增設造橋交流道多年，苗栗縣政府工務處表示，相關可行性研究已獲國發會審議原則通過。

縣府工務處長古明弘今天告訴中央社記者，國道1號增設造橋交流道可行性研究，於民國110年11月陳報國發會審查，並於日前開會審議，縣長徐耀昌親自出席爭取，獲原則同意通過，待收到會議審查結論修正補充函覆國發會後，即可報行政院核定。

古明弘表示，行政院核定後，就可由交通部高公局辦理綜合規畫及環境影響評估差異分析，再進入設計、施工，估計尚需6、7年時間；因應未來交流道開通後之龐大車流，縣府也同步向公路總局爭取苗14線聯絡道拓寬，目前已進行規劃作業。

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工務處指出，國1造橋交流道案，計畫於原造橋收費站腹地增設南下出口及北上入口2支匝道（包含橫跨國道箱涵改建），並配合辦理地磅站外移工程、東側既有通往國道公路警察隊道路外移、增設擋土牆、坡面處理等大地工程等項目，近期鋼材等物料成本上漲等因素，總建設經費增加至新台幣18.05億元。

國道改採電子式收費後，原造橋收費站公務便道隨之封閉，鄰近造橋地區居民無法再利用公務車道上下國道，地方爭取設立造橋交流道呼聲漸起，縣府自103年起推動，透過立委陳超明及地方民代多次向中央爭取，行政院長蘇貞昌於108年11月現勘視察後支持增設，並允諾由中央全額補助建設經費。（編輯：陳仁華）1110110

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