彰化大戲院無預警結束營業 疫情衝擊下彰化第1家

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（中央社記者蕭博陽彰化縣10日電）彰化大戲院去年5月因疫情嚴峻而暫停營業，至今未重開，業者今天表示，因疫情衝擊、股東改組造成營運困難，彰化大戲院結束營業，成為縣內3家戲院中第1家因疫情歇業的戲院。

台灣大戲院今天透過臉書（Facebook）粉絲專頁表示，因疫情衝擊、業務緊縮、股東改組造成營運困難，「彰化大戲院」民國111年1月起結束營業，因停業將無法再繼續兌換壽星招待券，原彰化大戲院會員持會員卡仍可享有台灣大戲院購票優惠，感謝大家長久以來支持。

台灣大戲院、彰化大戲院老闆為同一人，但股東結構不同。中央社記者今天詢問台灣大戲院，員工透露今天臨時接獲公司通知彰化大戲院即日起「結束營業」，但彰化大戲院去年即因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）嚴峻疫情影響而休息至今，一直未恢復營業。

台灣大戲院這名員工說，因為戲院各自有員工，彰化大戲院休息後，沒有員工轉到台灣大戲院繼續工作，今天聽到彰化大戲院「結束營業」，讓她很錯愕，她也很擔心近期「桃機群聚」疫情是否會影響戲院來客數。

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根據台灣大戲院2021年8月12日臉書貼文，台灣大戲院去年8月11日起重新營業，彰化大戲院則未營業。之後持續有影迷透過臉書詢問「彰化大戲院開放了嗎」，業者仍回覆「還沒開放」；想不到今天無預警宣布結束營業，讓影迷直呼「難過」、「再見，彰化戲院」。

彰化縣共有位於彰化市的台灣大戲院、彰化大戲院，及員林市的員林影城，彰化大戲院與台灣大戲院是首輪電影院，靠近彰化火車站商圈鬧區，經營逾30年，是許多彰化人共同記憶，票價常有優惠，不過隨著幾家連鎖影城進駐台中市，加上交通便捷，部分影迷衡量票價與戲院硬體後，逐漸跑往台中的連鎖影城。（編輯：陳仁華）1110110