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旅客落地採檢確診 觀光局：防疫旅館須退訂金

2022/1/10 16:44
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（中央社記者余曉涵台北10日電）若旅客在機場確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後送醫，交通部觀光局今天說，根據個別旅客訂房定型化契約應記載及不得記載事項，此為不可抗力因素，業者須退還訂金給旅客。

中央流行疫情指揮中心今天表示，自1月11日起搭乘歐美、中東及紐澳等航線長程航班旅客，抵台時進行落地公費採檢及快速核酸檢驗，須待檢驗陰性結果出爐才放行，陽性直接後送醫院。

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對於旅客若在機場採檢時陽性，防疫旅館費用該如何處理，交通部長王國材今天出席「110年幸福巴士成果分享與未來展望記者會」接受聯訪表示，過去旅客若在防疫旅館收到通知確診，旅客除了要付已入住的費用外，房間靜置消毒的天數費用，也是由旅客支付。

交通部觀光局補充，明天起如果旅客是在機場確診，直接送醫沒有入住，都要按照個別旅客訂房定型化契約應記載及不得記載事項處理，也就是說旅客確診屬於不可歸咎雙方的不可抗力因素，因此雙方可以解除契約，業者必須將訂金返還旅客。（編輯：張雅淨）1110110

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