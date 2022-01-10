NGO促推友善畜牧 陳吉仲：立法明定最快最好

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國內外非政府組織（NGO）與外商10日舉辦論壇，推動友善畜牧轉型。農委會主委陳吉仲（前左2）表示，現有的「有機農業促進法」未考慮到友善方式，最快最好的方式就是訂定相關母法，將友善畜牧全部明定在母法上，這樣法規制度就會更完善。中央社記者楊淑閔攝 111年1月10日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北10日電）國內外非政府組織（NGO）與外商今天舉辦論壇，推動友善畜牧轉型。農委會主委陳吉仲說，「有機農業促進法」未考慮到友善方式，最快最好的方式就是訂定相關母法，就會有預算推動。

台灣動物社會研究會、國際珍古德協會、家樂福文教基金會今天舉辦「2022台灣友善畜牧暨永續食物轉型國際論壇」，陳吉仲在會中做出以上表示。

陳吉仲指出，畜牧業原本放牧的方式，在工業革命後變成大量生產，抗生素也愈用愈多，最後人類又吃下肚，這樣的惡性循環也發生在溫室氣體排放上，2040年全球氣溫平均上升攝氏1.5度可能引發的災難，人類自己將無法承受。

陳吉仲表示，雖然農委會在2019年公布「動物福利白皮書」，倡議友善蛋雞、豬隻、乳牛，實際上卻面臨很大挑戰，並承認農委會沒有把動物福利做好，例如現況的豬隻屠宰分切沒有改變，南豬仍要北送，經歷6、7個小時難受的運輸路程再屠宰。

他認為，最快最好的方式就是訂定相關母法，現有的「有機農業促進法」，大部分都管到農糧，有機的畜產品頂多管到飼料來源、生產、屠宰要有機，但沒有考慮到友善，如果有畜牧生產法規誕生，就不是誰當主委才推動，也就會有預算執行、確定要做這樣的工作。

他表示，強烈建議將友善畜牧全部明定在母法上，這樣法規制度就會更完善；同時要感謝業界、台灣動物社會研究會等，從消費者的需求端推動，就像2018年很多飼養蛋雞的農民開始廢掉籠飼，由需求端要求供給端改變，農民改變的速度就會更快。

立法院聯合國永續發展目標策進會首席副會長、民進黨立委蘇巧慧說，會努力做好法規，也監督農委會落實。

國際知名動物保育人士珍古德（Jane Goodall）在預錄致詞影片中說，推動友善畜牧轉型，對環境、人、動物福利本身都有益，人們必須一起落實。會中還有落實友善畜牧的蛋雞農、酪農戶、養豬戶及屠宰場業者分享經驗，茂林畜牧場負責人林智傑表示，雞隻快樂、飼主也快樂。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

嘉一香食品公司董事長陳國訓提到，因為接單麥當勞的生意，20幾年前就落實動物福利人道屠宰，也看到歐洲這麼要求，所以花上千萬元購置精準電擊機器來落實，電擊太輕屠宰時豬隻痛苦、電擊太重血管會爆開。三久牧場負責人洪崇拼則說，6年前養豬場就落實歐盟動物福利規格。

副總統賴清德在致詞影片中表示，跟歐盟對比，台灣還有進步空間，要建立人與動物、環境和諧互動的國家，需要政府、民間攜手合作，以跨領域思維把畜牧業納入規劃整合，才能真正發展成永續國家。（編輯：張雅淨）1110110

國內外非政府組織（NGO）與外商10日舉辦論壇，推動友善畜牧轉型。國際知名動物保育人士珍古德（Jane Goodall）在預錄致詞影片中說，推動友善畜牧轉型，對環境、人、動物福利本身都有益，人們必須一起落實。中央社記者楊淑閔攝 111年1月10日

國內外非政府組織（NGO）與外商10日舉辦論壇，推動友善畜牧轉型。嘉一香食品公司董事長陳國訓（前）表示，20幾年前就落實動物福利人道屠宰，並花新台幣上千萬元購置精準電擊機器來落實。中央社記者楊淑閔攝 111年1月10日

國內外非政府組織（NGO）與外商10日舉辦論壇，推動友善畜牧轉型。三久牧場負責人洪崇拼說，6年前養豬場就落實歐盟動物福利規格。中央社記者楊淑閔攝 111年1月10日