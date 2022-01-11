冷空氣挾境外污染物 新北空氣品質亮橘燈

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（中央社記者張雄風台北11日電）環保署今天表示，下午水氣減少，冷空氣挾帶微量境外污染物影響，PM2.5濃度逐漸升高，新北市空氣品質接連達橘色提醒等級；雲林旭光地區因濁水溪揚塵明顯，提醒民眾減少外出。

根據行政院環境保護署空氣品質監測網，下午因受微量境外污染物移入影響，全台空氣品質為普通至橘色提醒等級，雲嘉南地區因風速增強，引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

環保署環境監測及資訊處長張順欽告訴中央社記者，上午因為水氣較多，境外污染物不太明顯，下午開始才逐漸增加，目前觀察污染物以細懸浮微粒（PM2.5）為主，但濃度不高。

根據空氣品質監測網，下午新北市富貴角、萬里、淡水、汐止及新莊、林口等地空氣品質已達橘色提醒等級，PM2.5小時濃度值約在60至70微克/立方公尺左右；另外，基隆、桃園部分測站也亮橘燈。

張順欽並提醒，因為風速增強，在雲林旭光地區發生濁水溪揚塵的現象，提醒附近民眾避免外出。

根據中央氣象局預測，12日至14日將持續受強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團影響。張順欽說，境外污染物主要受上游氣象條件而定，目前觀察這波實際影響時間大概1天左右，後續會再持續關注。（編輯：管中維）1110111