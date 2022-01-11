勞保紓困貸款14日申請截止 款項春節前核撥

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（中央社記者吳欣紜台北11日電）111年勞保紓困貸款開放民眾申請，勞動部勞保局今天表示，申請受理將於14日截止，請有意申請貸款民眾儘速至台灣土地銀行辦理，申貸款項也將於農曆春節前核撥。

111年勞工保險被保險人紓困貸款從民國110年12月30日起開始申請，申請資格包含生活困難需要紓困、參加勞工保險年資滿15年、無欠繳勞工保險費及滯納金及未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息。

勞動部勞工保險局今天發布新聞稿指出，紓困貸款申請將於14日截止受理，請有需要且符合申請資格的勞工儘快進入「臺灣土地銀行」入口網站申請或至台灣土地銀行各地所屬分行辦理。

近日有許多勞工詢問，如果勞保紓困貸款有舊欠餘額，可否先清償後再申請111年勞保紓困貸款，勞保局指出，只要是在受理期間內，提前還清舊欠本息且符合這次申請資格條件者，都可再申辦這次貸款。

勞保局也提到，只要符合申貸資格且完成對保開戶者，申貸款項可於農曆春節前核撥。

根據勞保局資料，勞保紓困貸款總額度原則為200億元，每人最高貸款金額為新台幣10萬元，自撥款日起年息1.28%，之後按勞工保險基金定存平均年利率加計代辦銀行手續費率公告調整。（編輯：陳仁華）1110111