烏干達生淪學工 全教總籲全面徹查不法私校

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北12日電）中州科技大學的烏干達學生遭指被迫超時工作，被媒體形容是「血汗學工」，教育部初步認定學校涉重大違失，全國教師工會總聯合會今天呼籲，應全面徹查不法私校，保障來台學生權益。

「報導者」於10日報導，一群烏干達學生到彰化縣的中州科技大學就讀，校方沒有提供承諾的英語課程，獎學金也跳票，還被派往和所學無關的異地工廠工作。

全國教師工會總聯合會（全教總）今天發出新聞稿指出，台灣推動「新南向計畫」後，陸續出現學校將國際學生當作血汗學工，嚴重傷害台灣的國際形象。

全教總理事長侯俊良表示，惡質私校透過仲介在境外招生，一手收取高額學雜費，一手又向教育部申請補助，卻不能照文宣提供良好的學習環境。學生被安排到產業實習或工讀換取酬勞，工作占去大部分時間，讓這項政策淪為人力仲介的溫床。

侯俊良呼籲教育部嚴查國際產學專班，一旦發現學校惡行，就應以勞動基準法第6條「任何人不得介入他人之勞動契約，抽取不法利益」移送相關機關。惡行重大的案例，更應以人口販運防制法移送，藉此杜絕惡質私校不法行為，保障來台學生應有權益。

教育部已於10日發布新聞稿，初步認定中州科技大學涉及重大違失事項，除了勒令學校限期改善外，也將其列為專案輔導學校，即日起不得招收境外學生，並提出扣減相關補助經費等懲處措施。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

教育部重申，自民國108年起就要求學校須制訂外國學生招生須知，明確告知擬來台就學學生的權利義務，包括應繳學雜費、是否提供獎助學金及領取條件、在台工作的法規等。截至今天上午11時，教育部暫無進一步回應。

中州科大則於10日透過訊息表示，事件是校方與外籍生「認知上有差異」，學校有設置獎學金，可能是外籍生未申請或申請沒過。校方也從未說以「全英文」授課，因為課堂還有其他台灣學生，可能影響台生權益。（編輯：張芷瑄）1110112