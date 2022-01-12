高雄第3劑已打6萬劑 將加強市場夜市防疫稽查

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近期國內疫情升溫，高雄市政府12日表示，因應國內疫情變化，將加強稽查市場及夜市防疫措施，呼籲民眾、攤商確實遵守防疫規範。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年1月12日

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（中央社記者曾以寧高雄12日電）高雄市長陳其邁表示，高市第3劑疫苗已施打6萬劑，但75歲以上長輩接種情形仍不理想；高市府並因應國內疫情變化，將加強稽查市場及夜市防疫措施，籲民眾、攤商遵守防疫規範。

陳其邁今天下午出席「高醫．瑞寶細胞治療實驗室啟用典禮」接受媒體聯訪表示，高雄市目前第3劑已施打6萬劑。他並強調，Omicron變異株顯示COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸走向社區化與流感化，疫苗仍是防堵疫情有效的工具，呼籲民眾盡快接種疫苗，並落實勤洗手、戴口罩和保持社交距離。

陳其邁也呼籲，第1類至第3類高風險工作者，包括醫師、防疫人員、防疫計程車司機、防疫旅館工作人員、邊境海關、機場人員等，都須優先盡快接種第3劑。陳其邁也說，目前75歲以上長輩疫苗覆蓋率不夠理想，市府持續推出月底前接種可領500元禮券好康，希望鼓勵長輩盡快打疫苗。

高雄市政府經發局今天也透過新聞稿表示，因應近期國內出現Omicron變異株本土確診病例，社區傳播風險提升，將加強稽查市場及夜市防疫措施，呼籲攤商與民眾配合。

經發局指出，市場、夜市自治組織應落實遵守現行防疫措施，包括落實從業人員每日自我健康監測、全程佩戴口罩，並禁止邊走邊吃、試吃，以及落實實聯制、保持社交距離、熟食攤加裝遮罩、提升飲食衛生等。

經發局副局長高鎮遠今天上午也率市府團隊到哈囉市場查看出入口是否落實實聯制及量體溫、手部消毒等防疫措施，並逐攤宣導注意防疫措施。

哈囉市場自治會長林靜宏表示，自治會也會加強環境清消，並定時派人員督導，要求民眾保持社交距離、全程佩戴口罩。

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經發局長廖泰翔表示，國內疫情近期波動變化，現在是防疫關鍵期，市府一定會持續嚴格執行防疫措施，加強市場及夜市的防疫稽查工作，呼籲各自治組織留意疫情變化、加強防疫作為，也呼籲民眾正值防疫關鍵期，切勿違反防疫規定，像脫口罩、邊走邊吃等。

市府也提醒，疫情流行期間民眾應避免出入人多擁擠場所，外出與到高感染傳播風險場域一定要全程佩戴口罩，不論是商家或民眾未依規定佩戴口罩，經場所人員勸導屢勸不聽者，將由衛生局依傳染病防治法第36條規定及第70條，處新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。（編輯：陳仁華）1110112