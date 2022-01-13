農業金庫首次統籌主辦都更聯貸 金額逾38億元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北13日電）全國農業金庫表示，配合政府推動都更，首次統籌主辦都市更新聯貸案，都更案近捷運雙連站，為6年期新台幣38.479億元，今天與聖得福建設開發公司舉行都更聯貸案簽約儀式。

全國農業金庫今天發布以上訊息指出，這次的都更案基地面積1120坪，在捷運雙連站、民權西路站中間，規劃成地下5層、地上26層三棟的SRC大樓，預計2027年底完工；由聖得福建設開發公司規劃的此案為自辦都市更新案，台北市政府警察局為原地主之一，興建完成後擬採權利變換方式實施都更，部份作警察宿舍使用。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，全國農業金庫說明，在全國農業金庫統籌下，合作金庫、華南銀行、台灣中小企銀、第一銀行共同主辦，富邦銀行、新光銀行參貸，在7家金融機構踴躍參與下，承諾金額達68億元，最終以38.479億元結案。

全國農業金庫董事長吳明敏說，全國農業金庫是政策性金融機構，在民間投資帶動房地產景氣的情況下，參股台灣金融都更公司，先前曾參與台鐵南港調車場公辦都更開發案、南港世界明珠、新莊中正路派出所等都更案。（編輯：陳政偉）1110113